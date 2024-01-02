Snoop Dogg станет спецкорреспондентом на Олимпийских играх

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Американский рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже, говорится в заявлении телеканала.

Сообщается, что Snoop Dogg будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико. Он посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, встретится со спортсменами, а также изучит достопримечательности Парижа.

Репортажи рэпера будут транслироваться в прайм-тайм на NBC.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. Ожидается, что в период соревнований столицу Франции посетят до 20 миллионов туристов.

На сегодняшний день в Олимпиаде-2024 разрешили участвовать восьми российским спортсменам и трем белорусским атлетам.

Ранее Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал МОК отменить санкции в отношении российских спортсменов. Он заявил, что РФ ждет от организации принятия верного решения – исправить ошибку, совершенную в феврале прошлого года.