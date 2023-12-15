В Минспорте заявили, что решение об участии в Олимпиаде примут в интересах спортсменов РФ

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Решение об участии россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято в их интересах. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Накануне Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил о необходимости проанализировать условия допуска российских спортсменов на ОИ.

Комментируя заявление президента, глава Минспорта обратил внимание, что вопросов об участии РФ в соревнованиях много. Он уточнил, что Путин четко обосновал задачу.

"Мы совместно с федерациями будем внимательно изучать те регламенты, которые в ближайшее время, надеюсь, определит Международный олимпийский комитет. И примем решение, которое в полной мере будет в интересах спортсменов и в интересах нашей великой страны, которая является важным партнером международного спорта", – цитирует Матыцина ТАСС.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до ОИ-2024. Однако мера распространится на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список включили восемь спортсменов из РФ.

