Винер считает унизительным участие россиян на Олимпиаде

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает унизительным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она заявила об этом в своем интервью РИА Новости.

"В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду", – сказала Винер.

Президент ВФХГ подчеркнула, что все мировые спортсмены выступят на Играх со своей символикой, а россияне даже не примут участие в церемонии открытия.

"Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы – еще и под музыку, похожую на "похоронный марш", вместо гимна", – добавила Винер.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Олимпиаде в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создали специальную комиссию (AINERP).

Сейчас на Игры отобрались 12 российских спортсменов, их фамилии МОК не уточнял. После проверки со стороны AINERP станет известно, кто из россиян получит приглашения на Игры.

Ранее ОКР заявил, что нельзя исключать введения новых параметров отбора россиян на Олимпиаду. В настоящее время ведомство проводит анализ установленных в отношении россиян требований.