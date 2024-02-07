07 февраля, 20:43Спорт
Винер прокомментировала нейтральный статус российских дзюдоистов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что российские дзюдоисты могут самостоятельно решать, выступать ли на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом она сообщила РИА Новости.
Винер напомнила слова Владимира Путина о том, что каждый сам решает по поводу участия в Олимпиаде.
"Мы отказались выступать без флага. Если дзюдоисты хотят участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, то это их право", – сказала Винер.
До этого вице-президент Федерации дзюдо России и глава Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин заявил, что дзюдоисты не обсуждают вопрос участия в Олимпиаде под нейтральным флагом и готовы выйти на татами в любой момент, когда решение будет принято.
Ранее МОК допустил спортсменов из РФ до Олимпийских игр – 2024. Однако данное решение будет действовать только на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список попали шестеро россиян.
В свою очередь, Владимир Путин призвал изучить условия допуска российских спортсменов на ОИ. Комментируя заявление президента, глава Минспорта РФ Олег Матыцин обратил внимание, что вопросов об участии России в соревнованиях много.
Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР
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