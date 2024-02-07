Винер прокомментировала нейтральный статус российских дзюдоистов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что российские дзюдоисты могут самостоятельно решать, выступать ли на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом она сообщила РИА Новости.

Винер напомнила слова Владимира Путина о том, что каждый сам решает по поводу участия в Олимпиаде.

"Мы отказались выступать без флага. Если дзюдоисты хотят участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, то это их право", – сказала Винер.

До этого вице-президент Федерации дзюдо России и глава Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин заявил, что дзюдоисты не обсуждают вопрос участия в Олимпиаде под нейтральным флагом и готовы выйти на татами в любой момент, когда решение будет принято.

Ранее МОК допустил спортсменов из РФ до Олимпийских игр – 2024. Однако данное решение будет действовать только на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список попали шестеро россиян.

В свою очередь, Владимир Путин призвал изучить условия допуска российских спортсменов на ОИ. Комментируя заявление президента, глава Минспорта РФ Олег Матыцин обратил внимание, что вопросов об участии России в соревнованиях много.

Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР