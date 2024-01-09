CAS рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК 26 января

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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России на решение приостановить его членство в Международном олимпийском комитете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

12 октября 2023 года МОК принял такое решение, объяснив это включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Это означает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Ранее Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Кроме того, они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией