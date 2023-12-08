Ассоциация легкоатлетов не разрешила участвовать спортсменам РФ в Олимпиаде-2024

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила не менять свое решение на запрет участвовать в Олимпиаде 2024 года российским спортсменам. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу, пишет ТАСС.

"У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбору спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась", – сказал Коу.

Как уточнил глава ассоциации, российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде, но не в легкой атлетике. Это позиция, которая была "почти единогласно" принята представителями легкоатлетических федераций, уточнил он.

"Эта позиция, которую наш спорт принял, никак не поменялась", – добавил Коу.

Ранее МОК разрешил 8 российским спортсменам и 3 белорусским атлетам принять участие в Олимпиаде-2024. Для этого им нужно было согласиться с условиями новой хартии.

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