Фото: телеграм-канал "РФС|Российский футбольный союз"

Александра Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

Отмечается, что выборы прошли во время конференции организации в столице. Дюков был единственным кандидатом, его переизбрали единогласно.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. До этого, с 2008 по 2017 год, он занимал пост президента петербургского ФК "Зенит". Также в 2021 году он вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили переизбрали на пост президента организации. Решение о переизбрании Мамиашвили было принято на отчетно-выборной конференции ФСБР, которая прошла в 21 ноября в Москве. Действующий глава организации был единственным кандидатом.