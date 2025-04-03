Исполнительный комитет УАФ призвал UEFA не возвращать спортсменов РФ на турниры

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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) призвал UEFA и национальные федерации не возвращать российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что надеется на возвращение россиян на соревнования после завершения украинского конфликта.

Комментируя это, в УАФ напомнили, что тема о пересмотре допуска спортсменов РФ на международные турниры поднималась неоднократно, в том числе в контексте юношеских команд.

"Данным обращением мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов", – говорится в заявлении ассоциации.

В конце прошлого года российская сборная по футболу не вошла в список участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года.

При этом президент Российского футбольного союза Александр Дюков выражал надежду, что РФ все же сыграет на чемпионате, хоть и оценивает такую вероятность как невысокую.

Между тем Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил россиянам Илье Бескровному, Юлии Чертихиной и Александру Моллаеву нейтральный статус, благодаря которому спортсмены смогут выступать на всех международных турнирах.

Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований.

Глава организации Себастьян Коу заявил, что Совет федераций признал санкции, установленные в отношении российских и белорусских спортсменов в 2022 году, "нормальными".