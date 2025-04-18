Суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня в "Лужниках"

Фото: rfs.ru

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет на "Лужниках" по решению исполнительного комитета союза. Игра за кубок состоится на этом стадионе в четвертый раз подряд и 12-й раз в истории: там уже проходили Кубки России 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2022, 2023, 2024 годов.

В решающем матче встретятся команды, которые стали лучшими в финалах двух путей – "Путь Российской Премьер-лиги" и "Путь регионов".

В финальной игре "Пути РПЛ" сыграют петербургский "Зенит" и московский ЦСКА. Эти команды встретятся 30 апреля и 14 мая в Санкт-Петербурге и в Москве.

Тем временем в полуфинале "Пути регионов" 29 апреля сыграют московские "Спартак" и "Динамо". Также 30 апреля состоится матч между "Локомотивом" и "Ростовом". Победители этих встреч выйдут в финал "Пути регионов".

Действующим обладателем Кубка России является "Зенит". Игра этого футбольного клуба с "Балтикой" в прошлом сезоне завершилась со счетом 2:1.

Между тем Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей 28-го тура. Футбольный клуб "Оренбург" сыграет против "Химок" 10 мая в 14:30. В этот же день пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) – "Зенит" и ЦСКА – "Краснодар" в 17:00 и 19:30 соответственно.

На следующий день, 11 мая, в 14:00 пройдет встреча "Акрона" и "Ахмата", в 16:30 "Факела" и "Локомотива", а в 19:30 состоятся два матча: "Динамо" встретится со "Спартаком", а "Рубин" – с "Ростовом". 12 мая одну игру в 19:00 проведут "Пари НН" и "Крылья Советов".