"Зенит" разгромил "Краснодар" в матче 24 тура РПЛ

13 апреля "Зенит" из Санкт-Петербурга дома разгромил лидера чемпионата "Краснодар" с счетом 4:1 в матче 24 тура Мир Российской Премьер-лиги. При этом в СМИ появилась информация, что благодаря такому результату каждый игрок хозяев якобы получит 24 миллиона рублей премиальных. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Краснодар" – 4:1 (2:1)

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Голы: Мостовой, 29, Лусиано, 38, Глушенков, 80, Луис Энрике, 90 – Кривцов, 16

"Зенит": Латышонок, Мантуан (Ахметов, 89), Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Глушенков (Соболев, 84), Вендел (Зделар, 89), Луис Энрике, Мостовой (Дркушич, 79), Лусиано (Касьерра, 84).

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Кайо, Гонсалес (Петров, 60), Черников (Ленини, 60), Сперцян, Кривцов (Козлов, 79), Олусегун (Смолов, 74), Батчи (Мозес, 60), Кордоба.

Предупреждения: Черников, 45+; Оласа, 71; Мантуан, 73; Мостовой, 73; Луис Энрике, 76; Ленини, 88.

"Зенит" и "Краснодар" в свое время уходили на зимний перерыв в чемпионате во главе таблицы с равенством очков – по 39. Но так как петербуржцы проводят слабую для себя весну, к 24 туру у южан было уже 52 балла и безоговорочное первое место, тогда как у их оппонентов – 47 и вторая строчка. Осечка в битве с подопечными Мурада Мусаева не только отпускала бы лидера РПЛ еще дальше, но и ставила под угрозу даже второе место в будущем. Не лучшие перспективы в год 100-летия клуба.

"Краснодар" же в битве с сине-бело-голубыми мог увеличить отрыв аж до восьми очков. С учетом календаря в оставшихся турах, где много соперников из подвала таблицы, это означало бы лишь одно – если "быки" и упустят первое в своей истории чемпионство, то только проиграв самим себе.

С дебютного свистка главного арбитра встречи Павла Кукуяна на поле началась настоящая заруба. Обе команды в первом тайме старались строго сыграть в обороне, и в таком футболе россыпи моментов ждать не приходилось. Зато гости реализовали первый же шанс: на 16-й минуте атаку "Зенита" прервал полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов, который тут же разогнал контрвыпад передачей вперед на Джона Кордобу. Колумбийский форвард прорвался в штрафную в борьбе с защитником Страхиней Эраковичем и выдал пас под удар все тому же Кривцову. У хавбека вместо плотного удара в касание получилась подсечка, но так или иначе мяч оказался в "девятке" – 1:0 в пользу южан.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Но затем "Зенит" сумел дважды поймать соперника на ошибках. На 29-й минуте голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев отбил мяч в сторону недалеко от себя после дальнего выстрела Максима Глушенкова, и на добивание коршуном в штрафную влетел Андрей Мостовой – 1:1. А на 38-й петербуржцы здорово расчертили стенку на левом фланге, все тот же Мостовой прострелил в центр штрафной, и Лусиано без помех расстрелял створ – 2:1 уже в пользу хозяев.

А вот на второй тайм "Краснодар" на удивление будто не вышел. "Зенит" начал находить пространство в обороне гостей, в полную мощь заработал прессинг, пошли моменты, и с исполнителями уровня сине-бело-голубых очередной мяч был вопросом времени.

Третий звонок раздался на 80-й минуте. "Краснодар" ошибся на своей половине, Вендел прокинул мяч в штрафную на Максима Глушенкова, который открылся на грани офсайда и пробил в ближний – 3:1. А как мы знаем, третий звонок обычно дают в театре: вот и на футбольной сцене свою яркую роль сыграл Луис Энрике. Уже в добавленное время игроки "Зенита" обокрали защитника гостей Кайо, разогнали контратаку по левому флангу, и вышедший на замену Александр Соболев увидел бразильца в центре на линии штрафной. Тот, получив мяч, сначала прокинул его вправо, потом убрал под левую и оформил красоту в дальний угол ворот Агкацева – 4:1 и первое гостевое поражение черно-зеленых в нынешнем чемпионате.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

После игры главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции раскритиковал игроков за "брошенные весла" по ходу встречи. Дело в том, что за счет 4:1 петербуржцы теперь лучше южан по личным встречам, так как в первом круге "быки" победили 2:0. Если по итогам 30 тура оба клуба наберут равное количество очков, по регламенту чемпионами станут сине-бело-голубые.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Нельзя бросать играть, потому что важно, счет 2:1, 3:1 или 4:1. Личные встречи, забитые и пропущенные мячи могут иметь значение в будущем. Но мы по-прежнему на первом месте, сейчас нужно проанализировать игру и поскорее о ней забыть.

А вот представителям "Зенита" пришлось отвечать на вопросы не только о результате: еще до матча издание Sport24 дало инсайд, что за победу над "Краснодаром" с разницей в три и более мячей каждый (!) игрок получит по 250 тысяч евро премиальных (примерно 24 миллиона рублей в пересчете). Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил на это "Спорт-Экспрессу" дословно: "Агенты-провокаторы". А вот главный тренер команды Сергей Семак на пресс-конференции поблагодарил игроков за битву и отметил, что деньги – последнее, о чем думают футболисты в таких матчах.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" Ребята зарабатывают своим трудом. К сожалению большому, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. <...> Наша работа заключается в другом. Поверьте, какие-либо призовые возможные – это то, что интересовало сегодня игроков в последнюю очередь.

За деньги бились игроки или нет, факт есть факт: теперь "Зенит" отстает от черно-зеленых всего на два балла – 52 и 50 соответственно. Однако чемпионская гонка обостряется еще и за счет того, что шанс дотянуться до первого места получили "Спартак" с ЦСКА, у которых после 24-го тура по 47 очков. Отыграть такой гандикап за оставшиеся шесть туров – миссия не из разряда невыполнимых.

В следующем туре у всех четырех претендентов на титул соперники из второй "восьмерки" команд в таблице. 19 апреля "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", а "Краснодар" – дома с грозненским "Ахматом". 20-го же числа "Зенит" примет на своем поле подмосковные "Химки", после чего ЦСКА на родной арене поборется с самарскими "Крыльями Советов".

