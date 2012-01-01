Личка назвал "фартовыми" голы "Локомотива" в матче с "Динамо" в 21 туре РПЛ

15 марта московский "Локомотив" переиграл столичное "Динамо" со счетом 2:1 в домашнем матче 21 тура Мир Российский Премьер-лиги (РПЛ). Победный мяч на 76-й минуте забил защитник красно-зеленых Александр Сильянов. О суперигре расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Воробьев, 38, Сильянов, 76 – Артур Гомес, 45.

"Локомотив": Лантратов, Ненахов, Ньямси, Фассон, Сильянов, Годяев, Тимофеев, Севикян (Тикнизян, 46), Батраков, Пиняев (Сарвели, 51), Воробьев (Сулейманов, 90).

"Динамо": Лунев, Скопинцев (Лаксальт, 88), Фернандес, Касерес, Даса, Фомин, Чавес (Нгамалё, 90+), Карраскаль, Артур Гомес (Маухуб, 74), Бителло, Гладышев (Макаров, 88).

Предупреждения: Карраскаль, 53; Ненахов, 70; Лантратов, 90+.

"Локомотив" и "Динамо" подошли к очному противостоянию в 21 туре с сериями-антагонистами. "Железнодорожники" переживали худшую пору в чемпионате при главном тренере Михаиле Галактионове – пять игр без побед. А вот бело-голубые под руководством Марцела Лички не проигрывали в Премьер-лиге уже девять игр. При этом команды – соседи по таблице – пятое (37 очков) и четвертое (39) места соответственно.

Зато в Кубке России несколькими днями ранее "Локо" в Пути регионов сумел победить махачкалинское "Динамо" 2:1 и прошел дальше. А вот "Динамо" московское в первом полуфинальном матче Пути РПЛ уступил ЦСКА 1:2.

При этом и тем, и другим приходится играть обескровленными составами. У "Локо" отсутствовали, в частности, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас и Илья Самошников, у "Динамо" – выбывший минимум до конца сезона Константин Тюкавин, а также Милан Майсторович, Николас Маричаль, Александр Кутицкий, Данил Глебов и Фабиан Бальбуэна. В итоге бело-голубые даже не набрали полную заявку, а крайний защитник Хуан Касерес вынужденно переместился в центр обороны. Плюс в отсутствии Тюкавина и оставшегося на скамейке Эль-Мехди Маухуба (которого Личка, судя по всему, наказал за глупое удаление в Кубке) динамовцы сыграли без ярко выраженного форварда. "Ложную девятку" же исполнил Хорхе Карраскаль.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Но несмотря на беды с составом, активнее в атаке в первом тайме выглядело именно "Динамо": бело-голубые расстреливали голкипера "Локо" Илью Лантратова из разных позиций и дважды попали в штангу. А хозяева, которые тоже не отсиживались в обороне, наказали гостей за расточительность, реализовав угловой. На 38-й минуте Алексей Батраков оформил седьмой ассист в сезоне, навесив на ближнюю штангу в голову Дмитрию Воробьеву. Форвард спиной к воротам кивнул в дальний угол, вратарь гостей Андрей Лунев сделал эффектный прыжок за мячом, но сейв не состоялся – 1:0.

Но под конец 45-минутки "Динамо" все же довершило атаку до логического финала, разыграв роскошную комбинацию. Луис Чавес сделал длинный пас на Бителло, бразилец в борьбе с Максимом Ненаховым в касание пяткой вывел подключившегося из глубины Хорхе Карраскаля один на один, колумбиец вместо удара покатил на пустые ворота Артуру Гомесу, и латиноамериканец забил без проблем – 1:1.

После перерыва футбол больше запомнился не моментами, а единоборствами – матчи без обороны тренерам все же не заходят, поэтому те в раздевалках внесли свои коррективы. Плюс случилось два неприятных эпизода: поле из-за повреждений досрочно покинули Сергей Пиняев и Артур Гомес.

Однако без взятия ворот все же не обошлось. Преуспел "Локомотив": на 76-й минуте Батраков исполнил штрафной, Артем Тимофеев "повесил свечку", в верховой борьбе мяч отскочил от головы Касереса к стоящему в километровом офсайде Александру Сильянову, который без всяких помех подставил ногу и забил. Как выразился сам игрок на видео в соцсетях клуба, "ударил от балды", а там уж судьи решат как быть.

Когда мяч отскакивает от чужого, по правилам "вне игры" не считается. Однако VAR-бригада все равно смотрела эпизод почти семь минут: как выяснилось, на предмет того, не был ли Сильянов в офсайде именно в момент подачи Батракова. Вердикт – не был, поэтому законные 2:1 на табло.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Из-за остановок на вынужденные замены и видеопросмотр команды отыграли больше 101-й минуты, и "Динамо" за это время организовало навал. Но из созданного вспоминается разве что чуть неточный выстрел Даниила Фомина из левого угла штрафной в дальний угол и необъяснимое действие Дениса Макарова, который в момент прорыва Бителло в чужую штрафную зачем-то тоже полетел на мяч и случайно скосил партнера по команде. Если бы вместо Макарова это сделал игрок хозяев, был бы железобетонный пенальти, а так – просто комичный эпизод.

В итоге "Локо" прерывает серию без побед, а у бело-голубых закончилась череда игр без поражений. После матча Михаил Галактионов в эфире "Матч ТВ" подчеркнул, что неудачный отрезок на команде никак не отражался: "Работали как работали".





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" "Локомотив" в чемпионской гонке? Мы от нее и не отставали. Было много критики и разных мнений, но мы показали характер и боевитость, чем всегда славились.

А вот Марцел Личка даже несмотря на поражение заявил, что его подопечные провели качественный матч высокого уровня. В то же время главный тренер "Динамо" отметил нехватку "киллера" впереди в отсутствии Константина Тюкавина.





Марцел Личка главный тренер ФК "Динамо" Когда соперник повел 2:1, он умело ложился, тормозил игру. Наш гол – это топ, а "Локомотив" забил два фартовых мяча, но я не хочу принижать уровень соперника.

Благодаря долгожданной победе "Локомотив" набрал 40 очков, поменялся местами с "Динамо" и вплотную подобрался к группе лидеров. Однако уже 16 марта "Спартак", у которого тоже 40 баллов, может создать себе отрыв, если победит в домашнем суперматче "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Как только 21 тур закончится, РПЛ уйдет на перерыв, связанный с матчами сборных. Первой игрой "Локомотива" после паузы станет гостевой поединок с самарскими "Крыльями Советов" 28 марта, а "Динамо" на следующий день дома сыграет с аутсайдером лиги "Оренбургом".

