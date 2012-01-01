"Зенит" и ЦСКА сыграли нулевую ничью в 19 туре РПЛ

1 марта "Зенит" из Санкт-Петербурга дома сыграл вничью с ЦСКА 0:0 в 19-м туре Мир Российской Премьер-лиги. О первом большом матче после зимнего перерыва расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

"Зенит": Латышонок, Эракович (Зделар, 62), Нино, Дркушич (Алип, 83), Дуглас Сантос, Мантуан, Глушенков, Барриос, Мостовой (Соболев, 75), Луисано (Ерохин, 83), Кассьерра (Педро, 62).

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Гайич (Келлвен, 90+), Кисляк, Файзуллаев (Бистрович, 66), Обляков, Пьянич (Жемалетдинов, 80), Мусаев (Шуманский, 80), Койта (Гуарирапа, 66).

Предупреждения: Пьянич, 47; Эракович, 58; Виллиан Роша, 66; Кисляк, 90+; Ерохин, 90+.

Российская Премьер-лига вернулась после длинной зимней паузы – и сразу с большой афишей. ЦСКА ушел на длинный перерыв на шестом месте, набрав 31 очко, а вот "Зенит" с 39-ю делил первую-вторую строчку с "Краснодаром".

И те, и другие в межсезонье активно работали на трансферном рынке, но у армейцев срослось только с переходом результативного бразильского форварда Алеррандро. Правда, он даже не попал в заявку: по словам главного тренера ЦСКА Марко Николича, игрок, присоединившийся к команде под конец сборов, пока не готов.

"Зенит" же, который в паузу выиграл Зимний кубок РПЛ, затеял перестройку. В частности, за 20 миллионов евро продан один из лидеров полузащиты Клаудиньо, не слишком прижившийся в Петербурге вингер Артур и защитник Родригао, с которым расторгли контракт за сутки до первого матча весны. Плюс в аренду отправился полузащитник Ду Кейрос, а еще один лидер команды Вендел уйдет из клуба в "Ботафого" будущим летом (с ЦСКА он не сыграл из-за дисквалификации).

В то же время команду Сергея Семака пополнили крайний защитник Огнен Мимович и полузащитник Луис Энрике, купленный, по данным СМИ, за 33 миллиона евро. Однако на матч с ЦСКА последний не попал в заявку из-за мышечного повреждения. А буквально на закате трансферного окна "Зенит" забрал из ЦСКА в ротацию опорника Сашу Зделара.

Одна из главных интриг матча – не только как проявят себя новички, но и как армейцы сыграют по новой схеме. Если в первой части сезона Николич не ломал 3-4-3, которые выстроились при предыдущем наставнике Владимире Федотове, то на сборах серб наигрывал фирменные 4-4-2 с ромбом в середине поля.

Уже по первому тайму было видно, что вариативности в атаке у армейцев прибавилось. Особенно запомнились два прорыва через центр обороны "Зенита" в исполнении Секу Койта и Аббоса Файзуллаева, но хозяев блестяще подстраховал краек Густаво Мантуан. Он же, к слову, предотвратил опасность при выходе армейцев два в одного: Койта переиграл Нино, протащил мяч по правому флангу и покатил на Тамерлана Мусаева, а Мантуан врубил турбо и перехватил передачу на форварда гостей.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Плюс ЦСКА может записать себе в актив два роскошных дальних удара в исполнении Миралема Пьянича и Матвея Кисляка, но в первом случае потащил голкипер хозяев Евгений Латышонок, а во втором траектория завернулась чуть в сторону от левой девятки. А, пожалуй, самый верный момент у армейцев был на 32-й минуте: Мойзес на левом краю штрафной опередил Латышонка и отдал пас Койта фактически на пустые ворота, но мяч после его удара застрял в частоколе ног.

Однако стоит отметить, что "Зенит" создал до перерыва куда более острые моменты. Счет петербуржцы должны были открывать уже на 2-й минуте, когда Максим Глушенков вывалился один на один через правый полуфланг, но суперсейв совершил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Два отличных шанса возникло у Лусиано, при этом аргентинский форвард в обоих эпизодах пробил из вратарской мимо после кроссов Мантуана и Андрея Мостового. Мог забивать и Матео Кассьерра – его выстрел головой в угол снова парировал легендарный голкипер красно-синих. Однако "Зениту" в отсутствие Вендела остро не хватало креатива в середине поля, из-за чего игра в атаке чаще сводилась к забросам в штрафную.

А вот во втором тайме количество моментов заметно снизилось. ЦСКА в первые минут 10 взял мяч под контроль и мгновенно шел в отбор при потерях, однако все остальное время матч вел "Зенит". Правда, беспокоить Акинфеева им удавалось не так уж часто. Вспоминается неплохой момент у Глушенкова после того, как Максим со штрафного едва не завернул мяч в дальний угол, плюс он же завершил неплохую комбинацию выстрелом мимо створа.

В то же время у сине-бело-голубых наверняка будут вопросы к судейству Сергея Иванова. Мало того, что арбитр в целом разорвал темп игры частыми свистками, он в спорных ситуациях дважды не отреагировал на падение в штрафной вышедшего на замену Александра Соболева.

Итоговые 0:0 смотрелись бодро, однако с учетом зимних результатов картина у обеих команд не самая радужная. Москвичи таким образом одержали всего одну победу в четырех матчах РПЛ, а петербуржцы не выигрывают уже три встречи подряд.

После игры главный тренер ЦСКА Марко Николич в эфире "Матч ТВ" не скрывал разочарования от результата.





Марко Николич главный тренер ПФК ЦСКА Как вы думаете, я выгляжу сейчас счастливым или не очень? Я недоволен! Мы хотели побороться по-мужицки, и сделали это, минут 60 показывали качественный футбол. Не сработали замены, футболисты должны были сыграть лучше. Будем разбираться между нами, почему так произошло. Жалко, что не забили гол, была куча моментов. Большая часть матча более-менее понравилась, результат – нет.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Наставник "Зенита" Сергей Семак в свою очередь отметил, что команды провели два разных тайма, и озвучил свою версию событий, почему так произошло.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" Отчасти это фактор усталости, отчасти все понимали, что игра идет до ошибки. Времени оставалось все меньше, и никто не хотел ее допустить. Отсюда такая нервозность и небольшое количество моментов.

После 19 тура ЦСКА набрал 32 очка и остался на шестом месте. Там он закрепится и после того, как будут сыграны все матчи, так как отрыв от идущего седьмым "Ростова" пока составляет шесть очков, а отставание от пятого в таблице "Динамо" – три. К слову, два этих клуба сыграют между собой 2 марта. Таким образом, либо "Ростов" сократит отрыв, либо "Динамо" увеличит гандикап от армейцев.

"Зенит" же набрал 40 очков и временно вышел на первую строчку, однако после их игры с ЦСКА вечером 1 марта бился конкурент петербуржцев "Краснодар". В случае успеха южан в матче против "Крыльев Советов" команда Мурада Мусаева могла единолично возглавить таблицу.

В 20-м туре сине-бело-голубые 8 марта проведут встречу на выезде против воронежского "Факела", а прямо после них ЦСКА выйдет на поле в первой весенней домашней игре с "Химками".

