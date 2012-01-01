"Зенит" и ЦСКА сыграли нулевую ничью в 19 туре РПЛ

1 марта "Зенит" из Санкт-Петербурга дома сыграл вничью с ЦСКА 0:0 в 19-м туре Мир Российской Премьер-лиги. О первом большом матче после зимнего перерыва расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0
"Зенит": Латышонок, Эракович (Зделар, 62), Нино, Дркушич (Алип, 83), Дуглас Сантос, Мантуан, Глушенков, Барриос, Мостовой (Соболев, 75), Луисано (Ерохин, 83), Кассьерра (Педро, 62).
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Гайич (Келлвен, 90+), Кисляк, Файзуллаев (Бистрович, 66), Обляков, Пьянич (Жемалетдинов, 80), Мусаев (Шуманский, 80), Койта (Гуарирапа, 66).
Предупреждения: Пьянич, 47; Эракович, 58; Виллиан Роша, 66; Кисляк, 90+; Ерохин, 90+.
Российская Премьер-лига вернулась после длинной зимней паузы – и сразу с большой афишей. ЦСКА ушел на длинный перерыв на шестом месте, набрав 31 очко, а вот "Зенит" с 39-ю делил первую-вторую строчку с "Краснодаром".
И те, и другие в межсезонье активно работали на трансферном рынке, но у армейцев срослось только с переходом результативного бразильского форварда Алеррандро. Правда, он даже не попал в заявку: по словам главного тренера ЦСКА Марко Николича, игрок, присоединившийся к команде под конец сборов, пока не готов.
"Зенит" же, который в паузу выиграл Зимний кубок РПЛ, затеял перестройку. В частности, за 20 миллионов евро продан один из лидеров полузащиты Клаудиньо, не слишком прижившийся в Петербурге вингер Артур и защитник Родригао, с которым расторгли контракт за сутки до первого матча весны. Плюс в аренду отправился полузащитник Ду Кейрос, а еще один лидер команды Вендел уйдет из клуба в "Ботафого" будущим летом (с ЦСКА он не сыграл из-за дисквалификации).
В то же время команду Сергея Семака пополнили крайний защитник Огнен Мимович и полузащитник Луис Энрике, купленный, по данным СМИ, за 33 миллиона евро. Однако на матч с ЦСКА последний не попал в заявку из-за мышечного повреждения. А буквально на закате трансферного окна "Зенит" забрал из ЦСКА в ротацию опорника Сашу Зделара.
Одна из главных интриг матча – не только как проявят себя новички, но и как армейцы сыграют по новой схеме. Если в первой части сезона Николич не ломал 3-4-3, которые выстроились при предыдущем наставнике Владимире Федотове, то на сборах серб наигрывал фирменные 4-4-2 с ромбом в середине поля.
Уже по первому тайму было видно, что вариативности в атаке у армейцев прибавилось. Особенно запомнились два прорыва через центр обороны "Зенита" в исполнении Секу Койта и Аббоса Файзуллаева, но хозяев блестяще подстраховал краек Густаво Мантуан. Он же, к слову, предотвратил опасность при выходе армейцев два в одного: Койта переиграл Нино, протащил мяч по правому флангу и покатил на Тамерлана Мусаева, а Мантуан врубил турбо и перехватил передачу на форварда гостей.
Плюс ЦСКА может записать себе в актив два роскошных дальних удара в исполнении Миралема Пьянича и Матвея Кисляка, но в первом случае потащил голкипер хозяев Евгений Латышонок, а во втором траектория завернулась чуть в сторону от левой девятки. А, пожалуй, самый верный момент у армейцев был на 32-й минуте: Мойзес на левом краю штрафной опередил Латышонка и отдал пас Койта фактически на пустые ворота, но мяч после его удара застрял в частоколе ног.
Однако стоит отметить, что "Зенит" создал до перерыва куда более острые моменты. Счет петербуржцы должны были открывать уже на 2-й минуте, когда Максим Глушенков вывалился один на один через правый полуфланг, но суперсейв совершил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Два отличных шанса возникло у Лусиано, при этом аргентинский форвард в обоих эпизодах пробил из вратарской мимо после кроссов Мантуана и Андрея Мостового. Мог забивать и Матео Кассьерра – его выстрел головой в угол снова парировал легендарный голкипер красно-синих. Однако "Зениту" в отсутствие Вендела остро не хватало креатива в середине поля, из-за чего игра в атаке чаще сводилась к забросам в штрафную.
А вот во втором тайме количество моментов заметно снизилось. ЦСКА в первые минут 10 взял мяч под контроль и мгновенно шел в отбор при потерях, однако все остальное время матч вел "Зенит". Правда, беспокоить Акинфеева им удавалось не так уж часто. Вспоминается неплохой момент у Глушенкова после того, как Максим со штрафного едва не завернул мяч в дальний угол, плюс он же завершил неплохую комбинацию выстрелом мимо створа.
В то же время у сине-бело-голубых наверняка будут вопросы к судейству Сергея Иванова. Мало того, что арбитр в целом разорвал темп игры частыми свистками, он в спорных ситуациях дважды не отреагировал на падение в штрафной вышедшего на замену Александра Соболева.
Итоговые 0:0 смотрелись бодро, однако с учетом зимних результатов картина у обеих команд не самая радужная. Москвичи таким образом одержали всего одну победу в четырех матчах РПЛ, а петербуржцы не выигрывают уже три встречи подряд.
После игры главный тренер ЦСКА Марко Николич в эфире "Матч ТВ" не скрывал разочарования от результата.
Наставник "Зенита" Сергей Семак в свою очередь отметил, что команды провели два разных тайма, и озвучил свою версию событий, почему так произошло.
После 19 тура ЦСКА набрал 32 очка и остался на шестом месте. Там он закрепится и после того, как будут сыграны все матчи, так как отрыв от идущего седьмым "Ростова" пока составляет шесть очков, а отставание от пятого в таблице "Динамо" – три. К слову, два этих клуба сыграют между собой 2 марта. Таким образом, либо "Ростов" сократит отрыв, либо "Динамо" увеличит гандикап от армейцев.
"Зенит" же набрал 40 очков и временно вышел на первую строчку, однако после их игры с ЦСКА вечером 1 марта бился конкурент петербуржцев "Краснодар". В случае успеха южан в матче против "Крыльев Советов" команда Мурада Мусаева могла единолично возглавить таблицу.
В 20-м туре сине-бело-голубые 8 марта проведут встречу на выезде против воронежского "Факела", а прямо после них ЦСКА выйдет на поле в первой весенней домашней игре с "Химками".
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