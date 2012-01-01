"Зенит" обыграл "Спартак" в финале Зимнего Кубка РПЛ со счетом 3:0

11 февраля в Абу-Даби состоялся финальный матч Зимнего Кубка РПЛ между московским "Спартаком" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:0, однако встреча больше запомнилась потасовкой на бровке с участием главного тренера красно-белых Деяна Станковича и последовавший за этим джентельменский жест его оппонента Сергея Семака. О развязке главного турнира межсезонья расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зимний Кубок РПЛ – часть подготовки к рестарту чемпионата России, который вернется после затяжного перерыва уже в конце февраля. В Абу-Даби, где у многих команд проходят тренировочные сборы, приехали сразу шесть топ-клубов: столичные "Спартак" и "Динамо" вместе с "Краснодаром" попали в первую группу, ЦСКА, "Ростов" и "Зенит" – во вторую.

Последними в итоге стали московские бело-голубые, которые проиграли оба матча на групповом этапе и во встрече за 5-е место уступили "Ростову" 0:4. Бронзовые медали Зимнего Кубка завоевал "Краснодар", переиграв в игре за 3-е место ЦСКА 1:2. А в главной битве встретились лидеры своих групп, заклятые враги и прямые конкуренты за чемпионство в этом сезоне – "Зенит" и "Спартак".

Важно напомнить, что Зимний Кубок РПЛ – все же предсезонный турнир: проще говоря, это про "посмотреть новичков", "отработать схемы и взаимодействия" и так далее. Поэтому ждать эталонный футбол в исполнении обеих команд было наивно.

На это намекали и составы: "Зенит" днем проводил еще один контрольный матч, поэтому в заявке у команды Сергея Семака оказалось всего пять запасных. Причем среди них не было Александра Соболева, который со скандалом переехал в Петербург из "Спартака" минувшим летом. Но в целом Семак с первых минут выпустил состав, близкий к основе. А запасных, как выяснилось, не так много, чтобы их партнеры провели на поле 90 минут – таков план подготовки.

А вот на скамейке за главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем сидело аж 15 футболистов. При этом специалист выпустил не основные, а где-то даже и экспериментальные сочетания. В частности, на острие атаки вместо лучшего бомбардира РПЛ Манфреда Угальде вышел редко появляющийся по ходу сезона Михаил Игнатов (который по факту все же полузащитник, а не форвард). Плюс справа в атаке появился новичок москвичей Ливай Гарсия, за которого клуб, по данным СМИ, заплатил почти 20 миллионов евро.

В итоге тринидадец пока смотрелся слегка тяжеловато, а у Игнатова за весь первый тайм был лишь один голевой шанс: Хесус Медина загрузил с углового на ближнюю штангу, а Михаил переправил мяч в перекладину. В целом же "Спартак" неплохо прессинговал высоко, но ничего сверхъестественного у ворот Евгения Латышонка толком не создал.



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

А вот "Зенит" до перерыва забил сразу три. Для начала на 16-й минуте Густаво Мантуан сделал кросс справа на дальнюю штангу, и мяч в касание в створ отправил никем не опекаемый новобранец клуба Луис Энрике – 1:0. Бразильский полузащитник запомнился яркими передачами пяткой и желанием отрабатывать как впереди, так и сзади: потраченные 30 с лишним миллионов евро потихоньку начинают оправдывать себя.

На 28-й минуте петербуржцы подловили "Спартак" на выходе от своих ворот. Голкипер красно-белых Александр Максименко решил разыграть мяч через центр, но вместо своего отдал пас на Вендела. Бразилец с берегов Невы переиграл вратаря и пробил мимо попытавшегося спасти команду от неминуемого гола защитника Алексиса Дуарте – 2:0. А на 32-й Лусиано точным пасом низом нашел в штрафной Матео Кассьерру, нападающий подработал мяч под правую и ударил с рикошетом от ноги Даниила Денисова – 3:0. Вкупе с прекрасным прессингом и высокими скоростями можно сказать, что "Зенит" провел почти идеальные 45 минут.

Во втором тайме "Спартак" сыграл новой командой, поменяв в перерыве 8 человек из 11, а потом отправив отдыхать и остальных игроков старта. Правда, фанаты не дождались дебюта новичка клуба Пабло Солари из аргентинского "Ривер Плейта", о трансфере которого объявили за пару часов до игры. "Зенит" же с учетом короткой скамейки делал точечную ротацию. Футбол был, скорее, рабочим и в итоге без новых голов, однако градус борьбы заметно вырос и даже спровоцировал стычку.

Ближе к середине тайма Деян Станкович вскипел после противоречивых, на его взгляд, решений главного арбитра Кирилла Левникова, и вместе с представителями своего штаба пошел выяснять отношения со скамейкой "Зенита". Судья даже выписал главному тренеру "Спартака" красную карточку, что его совершенно не утихомирило. Блестящим джентельменским жестом страсти погасил Сергей Семак: наставник "Зенита" просто взял да и ушел на трибуну со Станковичем за компанию. Как Семак пояснил позднее, он тоже был не согласен с решениями Левникова.



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К слову, две желтые карточки получил еще и полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс, однако на поле у красно-белых все равно осталось 11 человек. Регламент предсезонного турнира мягче, и вместо безвозвратного удаления свое игровое время получил Антон Зиньковский.

"Зенит" заработал очередной титул, а Александр Соболев вольно или невольно решил поиграть на чувствах болельщиков. Форвард петербуржцев бросил короткую фразу, которая разлетелась по Сети: "Мелочь, а приятно". Вероятно, это еще больше обострит отношения Соболева с фанатами бывшего клуба, которые и так полоскали его нецензурными кричалками по ходу финального матча. А ведь Александру вместе с "Зенитом" 16 марта ехать на матч в Тушино в рамках 21 тура...

Но до этого еще далеко, пока же клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. Рестарт РПЛ намечен на 28 февраля, когда в первом матче 19-го тура махачкалинское "Динамо" примет дома столичный "Локомотив". "Зенит" же свой первый официальный матч проведет на своей арене 1 марта – и сразу против ЦСКА. А вот "Спартак" на следующий день в родных стенах сыграет против аутсайдера РПЛ "Оренбурга".

