Артем Дзюба рассказал о первых эмоциях после рекордного 234-го гола

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив рекордный 234-й гол. Таким образом, он превзошел достижение Александра Кержакова. Как на это событие отреагировали специалисты и болельщики и что сказал предыдущий обладатель рекорда, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Просто я очень сексуальный"
Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба оформил рекордный 234-й гол на 9-й минуте гостевого матча 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". После розыгрыша углового нападающий получил мяч в штрафной от своего партнера по команде Максима Кузьмина и ткнул снаряд в сетку в борьбе с защитниками с близкого расстояния. Дзюба тут же побежал к камерам, задрав игровую майку, под которой была красная футболка с цифрой 234, эмблемами всех клубов, за которые он играл, и надписью: "У самурая нет цели. Только путь".
"Акрон" затем забил еще усилиями Стефана Лончара и победил 2:0, а команда бросилась качать новоиспеченного рекордсмена сначала на поле, а потом и в раздевалке. В эфире "Матч ТВ" Дзюба рассказал, что футболка была заготовлена вместе с друзьями, и признался, что испытывает огромное счастье.
Теперь Дзюба нацелился на рекорд Дмитрия Лоськова, который набрал 265 результативных действий по системе "гол+пас" – 120 голов и 145 голевых передач. По словам нападающего, он не закончит карьеру, пока не превзойдет достижение легенды столичного "Локомотива". Ну а пока фанаты моментально раскупили все сувенирные футболки, которые "Акрон" выпустил специально к рекорду своего игрока.
Также Дзюба необычно ответил на вопрос, в чем его феномен.
"Просто я очень сексуальный", – сказал нападающий.
"Мне не нравится как футболист"
Александр Кержаков в разговоре с "Чемпионатом" поздравил Артема Дзюбу, который побил его рекорд. Также экс-форвард сборной России, а ныне тренер признался, что не придает этому событию особого значения.
Также Дзюбу поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, стать лучшим бомбардиром российского футбола – это "исторический результат", которого форвард достиг "упорным трудом, талантом и преданностью спорту".
"Его успех вдохновляет молодое поколение футболистов и повышает престиж российского футбола. Желаю Артему новых побед и продолжения яркой карьеры", – процитировало министра "Матч ТВ".
Президент РПЛ Александр Алаев в свою очередь назвал достижение Дзюбы выдающимся.
"Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта", – привела слова Алаева пресс-служба РПЛ.
Кроме того, форварда с рекордом поздравил "Зенит", за который Дзюба забил больше всего мячей в карьере. По словам председателя правления клуба Александра Медведева, Артем стал обладателем этого достижения "абсолютно по заслугам".
"Тот факт, что он достиг этого в этом сезоне, играя за команду, которая не входит в число топ‑команд нашей страны, заслуживает особого почтения. Хочу пожелать Артему здоровья, желания играть в футбол и забивать еще и еще", – сказал Медведев "Матч ТВ".
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который работал с Дзюбой не один год, рассказал "Чемпионату", что Артем очень сильно хотел побить бомбардирский рекорд. А вот экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в разговоре с "Советским спортом" предположил, что форвард "Акрона" может пойти еще дальше.
"Давно уже говорю, что он лучший форвард России: он забивает больше всех, поэтому и лучший. Результат говорит сам за себя, мы же нормальные люди и все понимаем. Будем следить, возможно, он пойдет дальше и побьет рекорды Гретцки и Овечкина", – пошутил Канчельскис.
А вот экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела хоть и поздравил Дзюбу с большим достижением, но не стал называть его самым сильным футболистом в истории страны.
"Дзюба – высокий, большой, но медленный. Кержаков сильнее его и остается для меня самым сильным российским нападающим. Он обладал хорошей скоростью, был техничным, классно бил по воротам. В паре с Аршавиным они были лучшими российскими футболистами в свое время. Более сильных игроков я не видел за всю свою жизнь. Сейчас таких, как они, нет", – заявил Петржела корреспонденту издания Sport24.
В свою очередь, большинство болельщиков, многие из которых относятся к Дзюбе прохладно из-за его неоднозначных поступков на протяжении карьеры, комментируют его достижение с восторгом.
"Кто бы что ни говорил про него, он все равно молодец, свое дело знает", "заслужил свой приз, не скоро кто-то сможет повторить", "судя по всему, этот рекорд будет вечным", "Артем – наглядный пример, как имея талант и невероятный характер, можно достичь всего", – написали фанаты в соцсетях.
Также некоторые признались, что нисколько не сомневались, что рано или поздно Дзюба сумеет побить достижение Кержакова. А главное, нападающий доказал, что забивать голы и ставить рекорды можно, выступая не только в топ-клубах уровня "Зенита".