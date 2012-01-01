Артем Дзюба рассказал о первых эмоциях после рекордного 234-го гола

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив рекордный 234-й гол. Таким образом, он превзошел достижение Александра Кержакова. Как на это событие отреагировали специалисты и болельщики и что сказал предыдущий обладатель рекорда, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Просто я очень сексуальный"

Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба оформил рекордный 234-й гол на 9-й минуте гостевого матча 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". После розыгрыша углового нападающий получил мяч в штрафной от своего партнера по команде Максима Кузьмина и ткнул снаряд в сетку в борьбе с защитниками с близкого расстояния. Дзюба тут же побежал к камерам, задрав игровую майку, под которой была красная футболка с цифрой 234, эмблемами всех клубов, за которые он играл, и надписью: "У самурая нет цели. Только путь".

Большую часть своих голов – 108 – Дзюба забил, выступая за "Зенит" из Санкт-Петербурга. Также свой бомбардирский счет 36-летний форвард пополнял в составах московских "Спартака" (38) и "Локомотива" (12), "Ростова" (20), томской "Томи" (14), тульского "Арсенала" (6) и турецкого клуба "Адана Демирспор" (1). За "Акрон", куда Дзюба перешел летом 2024 года, забил уже пять мячей. Еще 30 он оформил в футболке сборной России. Предыдущим обладателем рекорда был нападающий Александр Кержаков, который забил за карьеру 233 мяча.

"Акрон" затем забил еще усилиями Стефана Лончара и победил 2:0, а команда бросилась качать новоиспеченного рекордсмена сначала на поле, а потом и в раздевалке. В эфире "Матч ТВ" Дзюба рассказал, что футболка была заготовлена вместе с друзьями, и признался, что испытывает огромное счастье.



("Акрона". – Прим. ред.) . Мы – красно-черные.

Артем Дзюба нападающий ФК "Акрон" Почему самурай? Не знаю. У настоящего воина нет цели, есть только путь, который ты проходишь. Когда закончишь карьеру, можно осознать, что ты прошел, что ты сделал. У самураев еще красный цвет, сочетается с нашей формой. Мы – красно-черные.

"Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось. Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила", – отметил нападающий.

Теперь Дзюба нацелился на рекорд Дмитрия Лоськова, который набрал 265 результативных действий по системе "гол+пас" – 120 голов и 145 голевых передач. По словам нападающего, он не закончит карьеру, пока не превзойдет достижение легенды столичного "Локомотива". Ну а пока фанаты моментально раскупили все сувенирные футболки, которые "Акрон" выпустил специально к рекорду своего игрока.

Также Дзюба необычно ответил на вопрос, в чем его феномен.

"Просто я очень сексуальный", – сказал нападающий.

"Мне не нравится как футболист"

Александр Кержаков в разговоре с "Чемпионатом" поздравил Артема Дзюбу, который побил его рекорд. Также экс-форвард сборной России, а ныне тренер признался, что не придает этому событию особого значения.



Александр Кержаков экс-нападающий сборной России по футболу Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы. Молодец! Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире.

Также Дзюбу поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, стать лучшим бомбардиром российского футбола – это "исторический результат", которого форвард достиг "упорным трудом, талантом и преданностью спорту".

"Его успех вдохновляет молодое поколение футболистов и повышает престиж российского футбола. Желаю Артему новых побед и продолжения яркой карьеры", – процитировало министра "Матч ТВ".

Президент РПЛ Александр Алаев в свою очередь назвал достижение Дзюбы выдающимся.

"Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта", – привела слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Кроме того, форварда с рекордом поздравил "Зенит", за который Дзюба забил больше всего мячей в карьере. По словам председателя правления клуба Александра Медведева, Артем стал обладателем этого достижения "абсолютно по заслугам".

"Тот факт, что он достиг этого в этом сезоне, играя за команду, которая не входит в число топ‑команд нашей страны, заслуживает особого почтения. Хочу пожелать Артему здоровья, желания играть в футбол и забивать еще и еще", – сказал Медведев "Матч ТВ".

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который работал с Дзюбой не один год, рассказал "Чемпионату", что Артем очень сильно хотел побить бомбардирский рекорд. А вот экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в разговоре с "Советским спортом" предположил, что форвард "Акрона" может пойти еще дальше.

"Давно уже говорю, что он лучший форвард России: он забивает больше всех, поэтому и лучший. Результат говорит сам за себя, мы же нормальные люди и все понимаем. Будем следить, возможно, он пойдет дальше и побьет рекорды Гретцки и Овечкина", – пошутил Канчельскис.

А вот экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела хоть и поздравил Дзюбу с большим достижением, но не стал называть его самым сильным футболистом в истории страны.



Властимил Петржела экс-главный тренер "Зенита" Забить столько голов – действительно великое достижение. Он хороший бомбардир, но он мне не нравится как футболист.

"Дзюба – высокий, большой, но медленный. Кержаков сильнее его и остается для меня самым сильным российским нападающим. Он обладал хорошей скоростью, был техничным, классно бил по воротам. В паре с Аршавиным они были лучшими российскими футболистами в свое время. Более сильных игроков я не видел за всю свою жизнь. Сейчас таких, как они, нет", – заявил Петржела корреспонденту издания Sport24.

В свою очередь, большинство болельщиков, многие из которых относятся к Дзюбе прохладно из-за его неоднозначных поступков на протяжении карьеры, комментируют его достижение с восторгом.

"Кто бы что ни говорил про него, он все равно молодец, свое дело знает", "заслужил свой приз, не скоро кто-то сможет повторить", "судя по всему, этот рекорд будет вечным", "Артем – наглядный пример, как имея талант и невероятный характер, можно достичь всего", – написали фанаты в соцсетях.

Также некоторые признались, что нисколько не сомневались, что рано или поздно Дзюба сумеет побить достижение Кержакова. А главное, нападающий доказал, что забивать голы и ставить рекорды можно, выступая не только в топ-клубах уровня "Зенита".