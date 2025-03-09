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Игрок тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 9 марта, Дзюба довел число голов в карьере до 234, забив гол в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". По этому показателю он обошел Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Спортсмен повторил рекорд Кержакова по голам 1 марта. Тогда Дзюба забил мяч в ходе игры против команды "Пари Нижний Новгород". Гол стал для футболиста 233-м в карьере.

Ранее Дзюба признался, что ушел из "Зенита", чтобы не находиться в запасе. Футболист подчеркнул, что деньги не могут удержать его в случае дискомфорта. За этот клуб спортсмен играл в период с 2015 по 2022 год.