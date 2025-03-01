Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам среди российских футболистов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Игрок тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба повторил рекорд бомбардира Александра Кержакова по голам среди российских футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 1 марта, Дзюба забил мяч в ходе игры против команды "Пари Нижний Новгород". Гол стал для футболиста 233-м в карьере. Такое же количество забитых мячей и у Кержакова.

Ранее комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике оштрафовал Дзюбу на 250 тысяч рублей. Поводом для этого послужило его интервью телеканалу "Матч ТВ". В нем футболист выступил с критикой в адрес руководства московского "Локомотива" и главного тренера команды Михаила Галактионова.

СМИ утверждали, что именно представители этого футбольного клуба стали инициаторами обращения РПЛ в РФС.

В рамках этого интервью Дзюба также признался, что ушел из "Зенита", чтобы не находиться в запасе. Футболист подчеркнул, что деньги не могут удержать его в случае дискомфорта. За этот клуб спортсмен играл в период с 2015 по 2022 год.

