Футболист Дзюба оштрафован на 250 тыс рублей за интервью

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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике оштрафовал нападающего тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артема Дзюбу на 250 тысяч рублей. Поводом для этого послужило его интервью телеканалу "Матч ТВ", сообщила пресс-служба союза.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) обратилась в РФС с просьбой о рассмотрении интервью спортсмена, которое он дал телеканалу 12 ноября 2024 года. В нем футболист выступил с критикой в адрес руководства московского "Локомотива" и главного тренера команды Михаила Галактионова.

СМИ утверждали, что именно представители этого футбольного клуба стали инициаторами обращения РПЛ в РФС.

В рамках этого интервью Дзюба также признался, что ушел из "Зенита", чтобы не находиться в запасе. Футболист подчеркнул, что деньги не могут удержать его в случае дискомфорта. За этот клуб спортсмен играл в период с 2015 по 2022 год.

