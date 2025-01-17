РПЛ обратилась в комитет РФС из-за интервью футболиста Дзюбы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российская Премьер-лига (РПЛ) отправила письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой рассмотреть интервью нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы телеканалу "Матч ТВ". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций союза.

В РФС подтвердили факт получения письма в комитет по этике. РПЛ попросила организовать заседание для обсуждения возможного нарушения Дзюбой регламента организации.

Интервью со спортсменом "Матч ТВ" опубликовал 12 ноября. В ходе разговора Дзюба раскритиковал руководство московского "Локомотива" и главного тренера команды Михаила Галактионова. По данным СМИ, именно этот футбольный клуб выступил инициатором обращения РПЛ в РФС.

В том же интервью футболист признался, что покинул "Зенит", чтобы не находиться в запасе. По его словам, деньги не могут удержать его в случае дискомфорта. За этот клуб спортсмен играл в период с 2015 по 2022 год.