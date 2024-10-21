21 октября, 17:12Спорт
Футболист Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра
Фото: телеграм-канал "ФК "Акрон" Тольятти"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба смог избежать серьезной травмы во время матча с петербургским "Зенитом", в клубе рассчитывают на скорое возвращение футболиста к тренировкам в общей группе, передает пресс-служба тольяттинской команды.
"По итогам дополнительного медицинского обследования определился характер травмы форварда "Акрона". На первых минутах домашнего матча с "Зенитом" Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра", – говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что сейчас футболист проходит "период активного восстановления" под наблюдением врачей.
Дзюба перешел в тольяттинский футбольный клуб "Акрон" 12 сентября. Нападающий является четырехкратным чемпионом России в составе "Зенита". Кроме того, он два раза одерживал победу в Кубке РФ и еще четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году футболист вместе с российской сборной дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
Дзюба стал первым игроком РПЛ с 150 голами