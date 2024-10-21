Капитан ЦСКА Акинфеев опередил Месси по числу матчей за один клуб

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опередил нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси по числу матчей за один клуб, сообщает издание "Чемпионат".

Акинфеев принял участие во встрече 12-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и махачкалинским "Динамо", выйдя на поле в составе клуба в 779-й раз за свою карьеру. В свою очередь, Месси сыграл за "Барселону" 778 матчей.

Тем не менее рекордсменом по количеству игр за один клуб является Райан Гиггз, сыгравший 963 раза за "Манчестер Юнайтед".

Ранее Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Он останется в клубе до лета 2026 года. Футболист также в очередной раз выиграл конкурс "Вратарь года" имени Льва Яшина. На награду претендовали 26 голкиперов российских футбольных клубов.

