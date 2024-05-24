Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на два года

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не стал завершать карьеру и подписал новый контракт с клубом до лета 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Акинфеев является воспитанником академии армейцев. На его счету 766 матчей, из которых 363 он провел "на ноль". Всего за время пребывания в клубе вратарь выиграл 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ и вышел в суперфинал Кубка России. В основное время матча ни одна из команд не забила голы, а в серии пенальти хозяева оказались точнее – 5:4. Единственным, кто промахнулся во время ударов с 11-метровой отметки, стал нападающий армейцев Антон Заболотный.