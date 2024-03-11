UEFA и FIFA согласовали товарищеский матч футбольных сборных РФ и Белоруссии

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA) согласовали товарищеский матч футбольных сборных России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на первого зампреда Белорусской федерации футбола Андрея Василевича.

"Были рабочая встреча и разговор с представителями UEFA, где были достигнуты определенные договоренности. Международные товарищеские матчи согласовываются только по форме FIFA, у FIFA к нам претензий нет, соответственно, у UEFA тоже", – подчеркнул он.

По словам Василевича, товарищеская встреча должна пройти в первой декаде июня 2024 года в Минске. Предполагается, что матч состоится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

"Для нас, конечно, очень важный и ценный матч с точки зрения игровой практики, получения хорошего и сильного соперника. Поэтому мы видим в этом только плюсы с учетом того, что российская сторона согласилась приехать к нам в гости, мы впервые за долгое время проведем матч при своих болельщиках", – объяснил он.

Ранее стало известно, что на московском стадионе "ВТБ-Арена" 21 марта пройдет товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу. Согласование от UEFA уже получено.

Игру планируют посетить первая ракетка мира Новак Джокович и популярные сербские музыканты. 25 марта в этом же месте пройдет товарищеский матч с командой Парагвая.

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