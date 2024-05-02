Футбольный матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня

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Футбольный матч между сборными РФ и Белоруссии пройдет в Минске 7 июня. Соответствующая информация появилась на официальном сайте РФС.

"Товарищеский матч пройдет в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо". Встреча станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году", – уточняется в публикации.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA) согласовали товарищескую встречу сборных РФ и Белоруссии.

В марте российская команда одержала победу над сербскими футболистами. Игра состоялась на "ВТБ-Арене" в Москве. Матч завершился со счетом 4:0.

