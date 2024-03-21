Сборная России по футболу обыграла Сербию в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сборная России по футболу одержала победу над Сербией в товарищеском матче. Игра между командами состоялась на "ВТБ-Арене" в Москве.

Матч завершился со счетом 4:0. Мячи в ворота соперника забросили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. На 88-й минуте судя отменил гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

25 марта сборной РФ предстоит сыграть с командой Парагвая. Матч станет товарищеским и также пройдет на "ВТБ-Арене".

Перед началом игры футболисты почтили минутой молчания память о Василие Уткине. На стадионе также продемонстрировали видео с нарезкой из комментариев Уткина. Спортивный журналист умер 19 марта в возрасте 59 лет.