На матче Россия – Сербия почтили память Василия Уткина минутой молчания

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Перед товарищеской встречей между сборными России и Сербии, которая проходит 21 марта в 20:00 на стадионе "Динамо", объявили минуту молчания в память о спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине.

На стадионе также продемонстрировали видео с нарезкой из комментариев Уткина.

Уткин скончался в возрасте 52 лет 19 марта. Журналист Иван Карпов сообщил, что у Уткина, вероятно, возникли проблемы с сердцем. Церемония прощания с журналистом запланирована на 23 марта с 11:00 до 14:00 в ЦКБ при президенте России на улице Маршала Тимошенко, 25.



Умер спортивный журналист Василий Уткин