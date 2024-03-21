Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве

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Церемония прощания с журналистом Василием Уткиным пройдет в субботу, 23 марта, сообщается в телеграм-канале медиафутбольного клуба "Эгриси".

Попрощаться с телекомментатором можно будет с 11:00 до 14:00 в ЦКБ при президенте России на улице Маршала Тимошенко, 25. О дополнительной информации сообщат позже.

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет 19 марта. Журналист Иван Карпов сообщил, что у Уткина, вероятно, возникли проблемы с сердцем.

Василий Уткин родился 6 марта 1972 года. Работу на телевидении он начал в 1989 году и стал известен как комментатор НТВ и "НТВ-Плюс". С 1994 года Уткин вел передачу "Футбольный клуб" на телеканале НТВ.