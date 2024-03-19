Умер спортивный журналист Василий Уткин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба "Эгриси", президентом которого был Уткин.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", – сказано в сообщении.

В свою очередь, журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что у Уткина, вероятно, возникли проблемы с сердцем.

Василий Уткин родился 6 марта 1972 года. Работу на телевидении он начал в 1989 году и стал известен как комментатор НТВ и "НТВ-Плюс". С 1994 года Уткин вел передачу "Футбольный клуб" на телеканале НТВ. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор". С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс". С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года он работал на "Матч ТВ", а после этого стал выпускать на своем YouTube-канале видео с анализом событий в мире спорта.

Кроме того, Уткин работал на Олимпиадах в Атланте (1996), Нагано (1998), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Лондоне (2012). Также он комментировал четыре финала футбольной Лиги чемпионов, несколько игр чемпионатов мира и Европы, в том числе финалы чемпионатов Европы 2000 и 2008 годов.

Уткин комментировал футбольные матчи до 2015 года. А в 2017 году приступил к сотрудничеству с любительским на тот момент клубом "Эгриси".

В разные годы Уткин являлся колумнистом "Коммерсанта", автором "Газеты.ру", редактором спортивного отдела "Газеты".