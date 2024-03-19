"Что-то разбилось внутри": каким друзья и коллеги запомнят Василия Уткина

19 марта на 53-м году жизни скончался спортивный журналист и блогер Василий Уткин. По данным СМИ, врачи пытались реанимировать его, но помочь не смогли. Каким журналиста запомнили друзья и коллеги – в материале Москвы 24.

"У меня был сын, а теперь его нет"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина стало известно вечером 19 марта. За несколько часов до этого скорая доставила его в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова, сообщили СМИ. Телеграм-канал "RT на русском" со ссылкой на источник в медицинских кругах рассказал, что Уткин был в крайне тяжелом состоянии, его пытались реанимировать не один раз, но сделать это не удалось. Собеседник отметил, что у журналиста давно были проблемы с сосудами и тромбы.

Мама Василия Уткина сообщила телеграм-каналу Shot, что узнала о смерти своего сына от журналистов.





Мама Василия Уткина Я жила, у меня был сын, а теперь его нет.

Дата и время церемонии прощания будут объявлены позднее, говорится в заявлении коллектива программы Уткина "Футбольный клуб", опубликованном в телеграм-канале журналиста.

"Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека", – сказано в сообщении.

Слова соболезнования в связи со смертью Василия Уткина также появились в телеграм-канале футбольного клуба "Эгриси", основателем и президентом которого он являлся.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Уткин болен атеросклерозом и у него были выявлены проблемы с сердцем на фоне лишнего веса, который пересек отметку 200 килограммов. На это журналист ответил, что его здоровье действительно "оставляет желать лучшего", однако информацию о своем состоянии он назвал "чистым кликбейтом и обычной неправдой".



Василий Уткин родился 6 марта 1972 года. Он начал работать на телевидении в 1989 году, спустя пять лет пришел на НТВ, где был ведущим программы "Футбольный клуб". Был в командировках на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы по футболу, комментировал четыре финала Лиги чемпионов. Дважды становился лауреатом премии ТЭФИ. В последние годы Уткин работал над программой "Футбольный клуб" на YouTube и развивал любительскую команду "Эгриси".

"Нет слов, что-то разбилось внутри"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Слова соболезнования в связи со смертью Василия Уткина выразил Российский футбольный союз и клубы Российской Премьер-лиги. В свою очередь, сборная страны почтила память журналиста минутой молчания после окончания ток-шоу в преддверии товарищеского матча против Сербии. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин признался журналистам, что новость о смерти Уткина его шокировала.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу С ним помимо того, что общались, могу сказать, что дружили. Любой разговор с ним – это было интересно, он начитанный, образованный, понимающий. Понятно, что я могу только хорошие слова про него сказать, самое главное, что всегда интересно с ним было.

Друг Василия Уткина, футбольный тренер Валерий Непомнящий, поделился с "Радиоточкой НСН", что у комментатора всегда были проблемы со здоровьем. И он всегда хотел очень много отдать любимой игре, подчеркнул собеседник издания.

"Не скажу, что у него было много друзей, но тем, с кем он был дружен, помогал в любой ситуации. Он был всегда недоволен собой, тем, что мог больше дать для футбола. Он знал футбол досконально, был непростым в общении, это да, но у талантливых людей не всегда все просто. Его качества мне очень сильно нравились, я всегда говорил: "Вась, ты был бы хорошим тренером", а он отвечал: "Нет, для этого я слишком люблю людей", – рассказал Непомнящий.

Спортивный комментатор и блогер Нобель Арустамян рассказал в своем телеграм-канале, что не может поверить в смерть коллеги.

"У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший", – написал он.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с "Чемпионатом" признался, что даже сохранил старые записи программы "Футбольный клуб".

"Мы начинали в футболе, а он начинал свою деятельность в журналистике. У меня никогда не было с ним проблем, хотя знаю, что у многих они были. Но это работа такая. Как бы ни хотелось, но мы видели, в каком состоянии Вася пребывал последние годы. Наверняка это связано с этим. У меня даже многие записи "Футбольного клуба" тех лет остались. Василий всегда брал у меня интервью", – рассказал Мостовой.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев добавил в своем телеграм-канале, что ему очень не хватало Уткина на телевидении.

"Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел…. Слов нет…" – написал он.

Спортивный комментатор, четырехкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский поделился с "Матч ТВ", что знал о проблемах журналиста со здоровьем.

"Его порой обвиняли в том, что он пристрастен: кто‑то ему нравится, а кто‑то нет. Но он честный, всем сердцем любил. Я по‑прежнему считаю, что так, как он, футбол не комментировал никто. Умер мой товарищ, я скорблю", – сказал он.

Соболезнования Уткину выразили люди не только из мира спорта. Рэпер Pharaoh, чью музыку хвалил журналист, поделился в своих соцсетях, что будет скучать по ушедшему из жизни комментатору.





Pharaoh рэпер Мы говорили с тобой буквально несколько дней назад. Столько планов было, столько всего хотелось обсудить и сделать. Я скучать буду.

Журналист Ксения Собчак назвала в своем телеграм-канале Василия Уткина умнейшим, ранимым и очень тонким человеком.

"И как часто бывает за шутками и острым умом – нежное и трепетное сердце", – добавила она.

Слова соболезнования также появились в соцсетях "Квартета И", в чьих фильмах снимался комментатор. Там опубликована короткая запись: "Вася. Светлая память…"