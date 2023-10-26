Уткин прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Российский комментатор и журналист Василий Уткин опроверг информацию о наличии у него атеросклероза. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее информация, что у Уткина диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем, появилась в СМИ. Отмечалось, что вес журналиста превысил 200 килограммов.

Уткин подчеркнул, что его здоровье "оставляет желать лучшего", но атеросклероза у него не было, нет и его "не видно на горизонте". По его словам, подобные сообщения являются "чистым кликбейтом и обычной неправдой".

Комментатор подчеркнул, что регулярно проверяет сердце. Он добавил, что у него механическое повреждение ноги, которое он лечит, и лишний вес. По словам Уткина, ему предстоит "очередное похудение".

Ранее в Сети появились кадры с внезапно располневшим журналистом. Его начали критиковать за то, что он "запустил себя". На защиту Уткина решил встать телеведущий Дмитрий Губерниев.

Между тем глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 11% россиян страдают от ожирения. Он предложил упростить получение медсправок для занятий спортом и физкультурой.

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