Каждый десятый россиянин страдает от лишнего веса – Мурашко

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 11% россиян страдает от ожирения. Об этом он сообщил на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина.

Он также предложил упростить получение медсправок для занятий спортом и физкультурой. Министр предложил оформлять их в электронном виде без посещения врача, но при условии, что человек регулярно проходил диспансеризацию или профилактические осмотры.

5 октября Мурашко заявлял, что с 2009 по 2022 год число пациентов с ожирением в РФ выросло на 36%. В качестве причины такой статистики глава ведомства назвал пандемию коронавируса.

По итогам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России с 2000 по 2016 год наблюдался недостаток спортивной деятельности у детей. Минздрав РФ, в свою очередь, фиксировал шестикратный рост диагноза "ожирение" у подростков за последние 20 лет.

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