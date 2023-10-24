Губерниев заступился за резко располневшего Уткина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В интернете появились фото внезапно располневшего спортивного журналиста Василия Уткина, которого не сразу узнала публика. Пользователи Сети удивились, что комментатор так резко поправился, и стали выдвигать версии, из-за чего это произошло.

Добавим, что журналист долгое время не появлялся на публике, поэтому его недавний визит на матч Медиалиги в Волгограде вызвал бурную реакцию. Пользователи сразу же начали критиковать Уткина за то, что он запустил себя. Однако комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев решил встать на защиту Уткина, высказав свое негодование по поводу реакции общественности.

"Вася здоровый, а вы все больные", – заявил он в телеграм-канале.

Ранее сам Губерниев попал в скандальную ситуацию. Так, конфликт между ним и Ольгой Бузовой произошел после того, как во время прямого эфира телеведущий задал девушке несколько вопросов о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась. Певица назвала Губерниева "дном, а не мужчиной" и предложила ему высказать ей все в лицо, отметив, что тот оскорбляет ее в комментариях уже пять лет.

Позже телеведущий извинился перед певицей. Он заявил, что не ставил цель обидеть Ольгу Бузову, и отметил ее стойкость во время эфира. По его словам, он не ожидал, что вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок доведет девушку до слез. Затем он написал в своем телеграм-канале, что пересмотрел эфир и со своей стороны никаких оскорблений не заметил.

В Москве напали на футбольного комментатора Василия Уткина