Даниил Медведев проиграл Алькарасу в финале ATP в Индиан-Уэллсе

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Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе. Матч завершился с результатом 7:6 (7:5), 6:1.

Медведев в ходе тай-брейка в первом сете повздорил с судьей из-за проигранного очка.

"Сейчас 2024 год, в космос летают корабли, а я просто прошу показать отметку на корте. Я знаю, что мяч попал, но покажи мне. Теннис – это такой дерьмовый вид спорта", – цитирует Медведева РИА Новости.

В 2023-м россиянин уже проигрывал Алькарасу. Тогда они встретились в финале Indian Wells Masters, их игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории Masters, состязания проводится на покрытии "хард". Призовой фонд игр составляет 9,4 миллиона долларов.

Ранее Медведев в Индиан-Уэллсе обыграл представителя США Томми Пола. Матч завершился с результатом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу россиянина (4-й номер посева). Алькарас, в свою очередь, победил спортсмена из Италии Янника Синнера.

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Большого шлема