"Локомотив" разгромил "Авангард" в матче второго раунда плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ярославский "Локомотив" одержал уверенную победу над "Авангардом" во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 7:0.

Забросили шайбы Максим Березкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. За два периода ярославская команда нанесла 15 бросков по воротам.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу ярославской команды. В первом матче "Локомотив" в овертайме также одержал победу над "Авангардом" со счетом 2:1. Следующий матч состоится между клубами 20 марта.

Ранее нападающий московского клуба "Динамо" Никита Гусев установил новый рекорд по количеству очков в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 86 очков (23 гола + 63 передачи) в 67 играх. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину, который, выступая за магнитогорский "Металлург", в сезоне–2016/17 завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) после 60 встреч.



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