Гусев превзошел достижение Мозякина по числу очков за один регулярный чемпионат КХЛ

Фото: телеграм-канал "ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow"

Нападающий московского клуба "Динамо" Никита Гусев установил новый рекорд по количеству очков в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 86 очков (23 гола + 63 передачи) в 67 играх.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину, который, выступая за магнитогорский "Металлург", в сезоне-2016/17 завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) после 60 встреч.

Гусеву удалось побить рекорд во время домашней игры против "Адмирала", реализовав голевую передачу.

Хоккеист только в нынешнем сезоне выступает за "Динамо". Ранее он играл за петербургский СКА. В составе сборной России спортсмен становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Игр (2022) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

Ранее российского нападающего американского хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Уточняется, что он смог забить победную шайбу в ходе овертайма с "Нью-Йорк Айлендерс". Само дерби проходило на открытом стадионе с почти 80 тысячами зрителей.



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