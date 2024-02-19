Российский хоккеист Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российского нападающего американского хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Радио 1".

Уточняется, что он смог забить победную шайбу в ходе овертайма с "Нью-Йорк Айлендерс". Само дерби проходило на открытом стадионе с почти 80 тысячами зрителей. В начале второго периода счет был 4:1 в пользу "островитян", однако еще до следующего перерыва смогли сократить разрыв.

Еще один российский хоккеист, защитник "Айлендерс" Александр Романов забил шайбу, а счет стал 5:3 в их пользу. На 56-й минуте третьего матча "Рейнджерс" заменили вратаря и сократили отставание в счете до 1 шайбы. На предпоследней минуте игры счет оказался равным.



На 10-й секунде овертайма Панарин оказался в чужой зоне и перехватил шайбу. Далее он сблизился с вратарем и забил снаряд. Арбитры засчитали гол, несмотря на сдвинутые вратарем вражеской команды ворота, и в итоге "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победу.



Этот гол Панарина стал для него уже 32-м в сезоне. В результате он повторил свой предыдущий рекорд по результативности – столько же он забросил в сезоне 2019–2020 годов. Однако тогда ему пришлось провести 69 матчей, а в этот раз хватило всего 55.

Подчеркивается, что впереди у российского нападающего еще 27 матчей чемпионата, поэтому свой личный рекорд, отметили в издании, он наверняка побьет.

До этого хоккеисты из молодежной сборной РФ потребовали от Международной федерации хоккея (IIHF) объяснить, по какой причине их команду отстранили от чемпионата мира.

Они подчеркнули, что пропустили уже 3 молодежных соревнования. В 2022 году состязания отменили из-за коронавируса, а в 2023-м и 2024-м ее не допустили из-за проблем с безопасностью.

По данным IIHF, они планируют принять решение об участии россиян в Олимпийских играх 2026 года лишь в феврале или марте 2025 года.