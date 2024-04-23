"Интер" стал чемпионом Италии по футболу

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Футбольный клуб "Интер" одержал победу над "Миланом" в рамках 33-го тура и досрочно стал чемпионом Италии по футболу, завоевав 20-й в истории команды титул Серии А, передает РИА Новости.

Матч проходил в понедельник, 22 апреля, на "Сан-Сиро". Встреча двух команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера". В составе победителей голами отличились центральный защитник Франческо Ачерби (18-я минута) и нападающий Маркус Тюрам (49). Со стороны "Милана" мяч забил защитник Фикайо Томори на 80-й минуте встречи.

Таким образом "Интер" набирает 86 очков и отрывается от "Милана", находящегося на втором месте, на 17 баллов за пять туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии впервые в истории прошла в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии, выиграв в серии пенальти сборную Греции.

До этого английский "Манчестер Сити" обыграл бразильскую команду "Флуминенсе" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Матч проходил в Саудовской Аравии.