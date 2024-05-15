"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

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"Зенит" вышел в суперфинал Кубка России, одержав победу над ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ.

В основное время матча ни одна из команд не забила голы, а в серии пенальти хозяева оказались точнее – 5:4. Единственный, кто промахнулся во время ударов с 11-метровой отметки, стал нападающий армейцев Антон Заболотный.

В суперфинале Кубка России, который пройдет 2 июня в Москве в "Лужниках", "Зенит" встретится с калининградской "Балтикой", которая одержала победу над "Спартаком" в Пути регионов. Команда Сергея Игнашевича впервые в истории пробилась в суперфинал турнира.

Московский ЦСКА в суперфинале прошлогоднего Кубка России по футболу одержал победу над "Краснодаром". Матч состоялся на столичном стадионе "Лужники". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти счет составил 6:5 в пользу ЦСКА. У "Краснодара" выделился Джон Кордоба, а в ЦСКА гол смог забить Федор Чалов (32-я минута, с пенальти).

