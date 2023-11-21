Выставка футбольных Кубков РФ открылась на станции "ЦСКА"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии метро заработала выставка Кубков России. В центре зала установили награды мужской и женской футбольных команд ЦСКА, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспозиция будет открыта до 5 декабря.

"Мы поддерживаем спорт и стараемся рассказывать пассажирам городского транспорта о победах московских и российских спортсменов. Это не первая наша выставка о достижениях ЦСКА. В апреле мы подготовили экспозицию к 100-летию со дня рождения клуба", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом году мужская команда ЦСКА выиграла Кубок РФ. В групповом этапе клуб взял второе место, после чего в решающем матче команда победила "Краснодар".

До этого Сергей Собянин поручил завершить строительство спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде к 2024 году. На спортивном комплексе в районе Крюково делают кровлю и черновую отделку, а также монтируют окна и витражи. После завершения постройки тут появится тренажерный зал, а также два бассейна.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что москвичи до 2027 года получат еще 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в ближайшие 3 года планируют достроить спорткомплекс в районе Москворечье-Сабурово и завершить реконструкцию Дворца спорта "Лужники".

Выставку футбольных Кубков России запустили на станции московского метро "ЦСКА"