Игорь Акинфеев вновь стал победителем конкурса "Вратарь года" имени Льва Яшина

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Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в очередной раз стал победителем конкурса "Вратарь года" имени Льва Яшина. Об этом сообщает "Коммерсант", который и вручает награду.

Отмечается, что в конкурсе участвовали вратари российских клубов, принимавшие участие не менее чем в пяти матчах минувшего сезона РПЛ. Таким образом, на награду претендовали 26 футболистов. Первым обладателем награды был голкипер "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин, в честь которого она и получила название.

Акинфеев становится вратарем года уже 11-й раз за свою карьеру. Последний раз его признавали лучшим голкипером в сезоне 2017/18, а впервые он удостоился этого звания в 2004 году.

6 августа "Динамо" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Для московского клуба этот матч стал первой выездной победой с мая 2014 года.

