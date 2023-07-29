Криштиану Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

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Португальский футболист Криштиану Роналду облил оператора водой после ничьей в матче Кубка арабских чемпионов.

Клуб Роналду "Аль-Насра" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Аль-Шабабом" в матче первого тура Кубка арабских чемпионов.

Роналду появился на поле на 62-й минуте и совершил результативный удар спустя 12 минут. Однако судья отменил гол португальца из-за положения вне игры.

Ранее Роналду вошел в Книгу рекордов Гинесса. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. За год футболист заработал 136 миллионов долларов, из которых 90 миллионов получил не на поле.

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