Португальский футболист Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гинесса. Его назвали самым высокооплачиваемым спортсменом года.

За 12 месяцев футболист заработал 136 миллионов долларов, из которых 90 миллионов получил не на поле. На втором месте оказался Лионель Месси – раньше он возглавлял рейтинг, но в этом году уступил первенство. На третьей строчке расположился француз Килиан Мбаппе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.