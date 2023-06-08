"Барселоны" не будет? Почему Лионель Месси решил перейти в "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси 7 июня объявил, что продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами". До перехода слухи отправляли 35-летнего форварда в родную "Барселону" и чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагали сумасшедший контракт. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как разворачивалась и чем закончилась трансферная драма одного из величайших футболистов в истории.



Мировой футбол оказался в удивительной точке своего развития. Еще несколько лет назад слухи о переезде Криштиану Роналду и Карима Бензема в Саудовскую Аравию, а Лионеля Месси – в США, казались запредельной выдумкой. Тогда португалец зажигал в "Ювентусе", француз шел к своему первому "Золотому мячу" в мадридском "Реале", а аргентинец был бессменным капитаном "Барселоны". При этом каждый из них хоть и задумывался о пенсии, но представить себе, что в итоге они будут выступать вне Европы, было почти нереально.

Но начиная с 2020 года футбол в Старом Свете угодил в кризис. Виной тому стала и пандемия, из-за которой некоторые клубы едва не перестали существовать; и определенный застой в структуре турниров УЕФА (именно в этот период возникла попытка континентального переворота в виде Суперлиги); и множество второстепенных факторов (например, неожиданно провальное выступление большинства европейских сборных на чемпионате мира в Катаре).

В 2021 году Лео Месси стал заложником именно первого фактора: "Барселона" оказалась неспособна продолжать платить ему те же деньги, что и раньше. Аргентинец был готов пойти на понижение зарплаты более чем вдвое, но по испанскому законодательству провернуть такой трюк было попросту невозможно. В итоге спустя почти два десятилетия выступлений за "Барсу" Месси перешел в "Пари Сен-Жермен". Шейхи, которые владеют парижским грандом, предложили солидный двухлетний контракт. Да и семье аргентинца нравилась французская столица, что тоже сыграло немаловажную роль.

Однако спустя два года стало понятно, что тандем аргентинца и ПСЖ так и не сложился. Фанатов не устраивала игра Лео, особенно после неудачного выступления ПСЖ в Лиге чемпионов. Они полагали, что с такой зарплатой футболист мог выкладываться на поле гораздо сильнее.



Ближе к концу сезона болельщики стали регулярно устраивать протестные акции против звездного нападающего. Главный тренер парижан Кристоф Гальтье "обнадежил" настроенных фанатов, заявив, что Месси покинет клуб. И хотя затем пресс-служба ПСЖ пыталась заверить, что наставник парижан оговорился, было ясно, что это не так.

Часть СМИ начала сватать Месси в саудовский "Аль-Хиляль". Якобы клуб из Эр-Рияда был готов заплатить футболисту 1,5 миллиарда евро за три года контракта. Другие говорили, что 35-летний игрок вернется в "Барселону". В их числе, например, именитый инсайдер Фабрицио Романо. Третьи предполагали, что аргентинец уедет в "Интер Майами", который принадлежит Дэвиду Бекхэму. Одна из версий, озвученная в эфире испанского ​​радио Cadena SER, пыталась связать воедино все эти теории: утверждалось, что Месси был готов перейти в чемпионат Саудовской Аравии или США, но просил при этом затем отдать его в аренду в Каталонию.

Вечером 7 июня форвард сам подвел итог этой эпопеи. В получасовом интервью испанским изданиям Mundo Deportivo и Sport он заявил, что перейдет в "Интер Майами". Американский клуб все подтвердил, выпустив в соцсетях специальный проморолик по этому случаю. По данным СМИ, контракт рассчитан на три года, свою подпись под ним аргентинец поставит 1 июля.





Лионель Месси нападающий "Интер Майами" Да, я очень хотел бы вернуться в "Барселону". Но, с другой стороны, испытав то, что я испытал, и уйдя так, как я ушел, не хотел бы вновь оказаться в подобной ситуации – просто ждать, что будет дальше, оставив свое будущее в чужих руках. Слышал, что ради моего возвращения "Барселона" могла пойти на увольнения сотрудников, продажу футболистов и снижение зарплат. Но, честно говоря, мне не хотелось брать на себя ответственность за судьбы других людей и переживать потом, как на них повлияло мое возвращение.

"Барселона" отреагировала на интервью легенды клуба в достаточно язвительной форме. "Президент Лапорта принимает и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы", – заявили в пресс-службе каталонского клуба. Вряд ли можно воспринимать слова о "меньших требованиях" иначе как издевку, особенно после сорвавшихся переговоров.



Впрочем, жалеть Месси в сложившейся ситуации не о чем. Как утверждает The Athletic, аргентинец будет получать внушительные бонусы от двух крупнейших спонсоров североамериканской лиги – Apple и Adidas. А в перспективе из Лео, по заверениям The Independent, хотят сделать ключевого амбассадора предстоящего чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году.

Что до самого клуба, то выбор тоже кажется достаточно логичным. Несмотря на то что это одна из худших команд Высшей американской лиги МЛС (прямо сейчас она занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции и 27-е из 29 возможных – в общей таблице лиги), Майами – не чужой для Месси город. Еще весной 2021-го аргентинец купил во Флориде роскошную квартиру с видом на океан, где успел уже не раз провести свой отпуск. Вдобавок к этому в Майами достаточно внушительная южноамериканская диаспора. На этом, в общем-то, и строится концепция клуба Дэвида Бекхэма. Ведь "Интер" – значит, "интернациональный".

Сможет ли Месси вытащить свой новый клуб на новые высоты? Однозначно, в этом нет никаких сомнений. Аргентинец способен проделать это не только со своей будущей командой, но и со всей американской лигой в целом.

Так что нас ждет новая страница в истории футбола. И не исключено, что вместе с ней – медленный закат европоцентризма в самом популярном виде спорта.