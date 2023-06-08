Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан на три года – СМИ

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Чемпион мира в составе сборной Аргентины, семикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси собирается подписать контракт с клубом Главной футбольной лиги "Интер Майами" на три года, сообщает TyC Sports.

По данным издания, соглашение включает опцию, при которой Месси может покинуть "Интер Майами" уже после двух лет в команде. Кроме того, если футболист и клуб захотят, чтобы контракт действовал до 2026 года, они должны будут договориться о продолжении сотрудничества.

Месси должен подписать контракт 1 июля.

1 июня стало известно, что футболист покинет клуб "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона. Комментируя уход Месси, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола. В качестве последнего матча Месси за клуб анонсировалась игра с "Клермоной".

Накануне аргентинский нападающий объявил о переходе в американский футбольный клуб "Интер Майами". Месси добавил, что хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о семье.



Месси объявил о переходе в "Интер Майами"