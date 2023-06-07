Месси согласовал контракт с клубом "Интер Майами" – СМИ

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Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал контракт с футбольным клубом США "Интер Майами". Об этом заявил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что официально о переходе будет объявлено в течение нескольких часов.

О переходе Мессии в "Интер Майами" ранее сообщило Radio Continental со ссылкой на осведомленные источники. Отмечалось, что спортсмену могут предложить контракт на 200 миллионов долларов.

При этом остальные клубы североамериканской Главной футбольной лиги якобы готовы платить футболисту часть зарплаты, если тот согласится выступать в американской лиге.

1 июня стало известно, что футболист покинет клуб "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона. Комментируя уход Месси, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола. В качестве последнего матча Месси за клуб анонсировалась игра с "Клермоной".



ПСЖ официально объявил об уходе Месси