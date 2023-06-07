Лионель Месси станет игроком "Интер Майами" – СМИ

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Действующий чемпион мира по футболу Лионель Месси может заключить контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщает Radio Continental со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее СМИ сообщали, что "Интер Майами" может предложить Месси контракт на 200 миллионов долларов. При этом остальные клубы MLS готовы платить футболисту часть зарплаты, если тот согласится выступать в американской лиге.

Помимо этого, о Месси говорили как о потенциальном лице рекламной компании чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

1 июня стало известно, что футболист покинет клуб "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона. Комментируя уход Месси, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола. В качестве последнего матча Месси за клуб анонсировалась игра с "Клермоной".



ПСЖ официально объявил об уходе Месси