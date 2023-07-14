В окружении Дроздова прокомментировали сообщения о госпитализации телеведущего

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов обратился в медучреждение для прохождения плановых процедур, сообщает RT со ссылкой на друга ведущего, художника Константина Мирошника.

"С Николаем Николаевичем все в порядке, никакой тревоги нет <...> После перелома ребра у Дроздова произошло что-то с нервом, и из-за этого ухудшилось зрение на один глаз. Чтобы оно не падало, ему нужно постоянно получать определенные капельницы", – сказал Мирошник.

При этом другой друг Дроздова – певец и композитор Дмитрий Дунаев – заявил ТАСС, что телеведущий обратился в больницу из-за отравления. По его словам, сейчас состояние Дроздова улучшилось. Однако ведущему предстоит провести в больнице еще несколько дней, добавил Дунаев.

Он резюмировал, что причин для паники нет.

В январе этого года Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Ведущий поскользнулся, когда выходил из автомобиля. Месяц спустя Дроздова выписали из больницы.

Врачи отметили быстрый процесс восстановления путешественника в его возрасте.

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