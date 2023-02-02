Эндокринолог спрогнозировал скорое выздоровление Дроздову при правильной терапии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эндокринолог Алексей Калинчев спрогнозировал скорое выздоровление 85-летнему телеведущему и зоологу Николаю Дроздову при правильной терапии, сообщает "Пятый канал".

29 января стало известно, что Дроздов попал в реанимацию после неудачного падения. Телеведущий в результате падения сломал семь ребер.

Врач-эндокринолог сказал, что случай Дроздова уникальный. Во-первый, потому что телеведущему уже много лет, а во-вторых, потому что он идет на поправку. Калинчев отметил, что организм зоолога справляется за счет своих ресурсов.

"Я посмотрел видео последние с ним – выглядит он везде плохо, заметно, что питание неполноценное, стоит скрючившись. Скорее всего, в его жизни отсутствует физнагрузка – лечебная физкультура, гимнастика", – сказал Калинчев.

Спикер посоветовал обратить внимание Дроздову на свой рацион. Телеведущий не ест мясо, однако пора изменить ему на это взгляд, заявил Калинчев. Животный белок положительно влияет на кости, добавил врач.

"Я могу предположить, что состояние усугублено старческим остеопорозом. От того, насколько критично питание, зависит восстановление", – добавил эндокринолог.

Ранее сообщалось, что Дроздова могут выписать из больницы через 7–10 дней после перелома восьми ребер. При госпитализации возникли сложности из-за того, что Дроздов не был прикреплен ни к одной поликлинике.

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