Николай Дроздов вышел на связь из больничной палаты

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный в Москве, вышел на связь из больничной палаты.

Ученый поговорил по телефону с художником Никасом Сафроновым. Видеозапись с их разговором появилась в Сети. На кадрах ученый находится в больнице, на нем надето сразу двое очков. Телеведущий улыбается и выглядит бодро.

"Ну я рад тебя видеть, что ты все-таки там улыбаешься. Спасибо тебе, мой дорогой", – сказал художник Дроздову.

О госпитализации зоолога стало известно 29 января. Художник Константин Мирошник, который является соседом телеведущего, заявил, что Дроздов хотел отлежаться дома, но его супруга настояла на госпитализации.

Выяснилось, что Дроздова госпитализировали в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. В реанимации он не лежал. По словам его друга, композитора Дмитрия Дунаева, телеведущий поскользнулся, выходя из машины. После перелома телеведущий еще три часа пребывал на работе.

Лишь через три дня он понял, что следует обратиться в больницу. В результате его на несколько дней положили в палату интенсивной терапии. Дунаев подчеркнул, что сделали это в связи с возрастом Дроздова, а не из-за того, что ситуация была неотложной.

Дунаев сообщил, что дата выписки неизвестна, однако телеведущий чувствует себя нормально. 85-летний ученый-зоолог находится в обычной палате.

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