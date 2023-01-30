Николай Дроздов проведет в больнице ближайшую неделю – композитор Дунаев

Фото: Агентство "Москва"

Российский телеведущий и путешественник Николай Дроздов в ближайшую неделю останется в больнице, сообщил РИА Новости его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

По его словам, дата выписки неизвестна, однако телеведущий чувствует себя нормально. 85-летний ученый-зоолог находится в обычной палате.

"Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку Дроздов побудет в больнице. Может, побольше", – добавил композитор.

О госпитализации зоолога стало известно в воскресенье, 29 января. Художник Константин Мирошник, который является соседом телеведущего, заявил, что Дроздов хотел отлежаться дома, но его супруга настояла на госпитализации.

Выяснилось, что Дроздова госпитализировали в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. В реанимации он не лежал. По словам Дунаева, телеведущий поскользнулся, выходя из машины. После перелома телеведущий еще три часа пребывал на работе.

Лишь через три дня он понял, что следует обратиться в больницу. В результате его на несколько дней положили в палату интенсивной терапии. Дунаев подчеркнул, что сделали это в связи с возрастом Дроздова, а не из-за того, что ситуация была неотложной.

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