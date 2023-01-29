Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Российского телеведущего и путешественника Николая Дроздова госпитализировали в связи переломом ребер, сейчас он чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на композитора Дмитрия Дунаева.

"Николай Николаевич сейчас чувствует себя нормально. В реанимации он не лежал. Когда он неудачно, скажем так, поскользнулся, выходя из машины, действительно, так случилось, что у него сломалось несколько ребер", – заявил он.

По словам Дунаева, после перелома телеведущий еще три часа пребывал на работе. Лишь через три дня он понял, что следует обратиться в больницу. В результате его на несколько дней положили в палату интенсивной терапии. Сделали это в связи с возрастом Дроздова, а не из-за того, что ситуация была неотложной, заявил Дунаев.

Сейчас телеведущий находится в обычной палате, однако людей к нему не пускают, так как медучреждение находится на карантине. По мнению композитора, Дроздова смогут выписать через две недели.

О госпитализации зоолога стало известно в воскресенье, 29 января. Художник Константин Мирошник, который является соседом телеведущего, заявил, что Дроздов хотел отлежаться дома, но его супруга настояла на госпитализации. Выяснилось, что зоолог находится в больнице уже несколько дней.

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